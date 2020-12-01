شاهد .. عسكر أتراك يدربون عناصر من القوات الخاصة القطرية

في مشهد بدا واضحا فيه هيمنة العسكر الأتراك على سيادة الدوحة بعد أن استدعاهم نظام الحمدين بعد المقاطعة العربية لقطر نشرت وكالة الأناضول التركية صورا من خضوع عناصر من القوات الخاصة القطرية لتدريبات على يد مدربين أتراك في مقر قيادة القوات المشتركة بالدوحة.

و نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الدفاع التركية قولها الثلاثاء إن عناصر من القوات الخاصة القطرية خضعوا لتدريبات على يد مدربين أتراك في مقر قيادة القوات المشتركة بالدوحة.

وتعززت العلاقات العسكرية بين الجانبين عقب المقاطعة العربية لقطر في 2017، وأقيمت قاعدة عسكرية تركية في قطر.