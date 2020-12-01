” 15″ اتفاقية ومبادرة لتأهيل نزيلات مؤسسة الفتيات بالرياض

عقدت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض “15” اتفاقية ومبادرة خلال السنتين الأخيرة لتدريب وتأهيل نزيلاتها المشمولات بالرعاية داخلها ورفع مستوى الوعي لديهن قبل خروجهن للمجتمع الخارجي .

وتتضمن الإتفاقيات تنفيذ دورات الحاسب الآلي والأشغال اليدوية والفنية ودورات تطوير الذات والتزيين النسائي والطهي لاكساب النزيلات المهارات اللازمة لسوق العمل والحصول على شهادات معتمدة والالتحاق بالوظائف المناسبة لهن بالإضافة إلى المشاركة في مبادرات التطوع وتنظيم المحاضرات التوعوية الصحية والإرشادية واجراء الفحوصات الطبية مثل فحص السكري ومكافحة السمنة وسرطان الثدي وتنظيم الفعاليات المتنوعة لزيادة الوعي لديهن وشغل اوقات فراغهن وربطهن بالعالم الخارجي كما تتضمن المبادرات تقديم الإستشارات القانونية والأسرية لتعريف النزيلات بحقوقهن وواجباتهن.

وتعاونت المؤسسة في تنفيذ الاتفاقيات مع العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية مثل المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة ولجنة تراحم ومؤسستي أريس الوقفية ووقف القدوة والجمعية الخيرية لمكافحة السمنة والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.