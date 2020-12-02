السعودية تدعو لتنفيذ #اتفاق_الرياض لتعزيز الاستقرار في اليمن

أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على المضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي انعقدت مساء أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المجلس جدد تأكيد حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق.

وأضاف : مجلس الوزراء السعودي دعا إلى المضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التقى الخميس الماضي، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقالت الرئاسة اليمنية إن اللقاء بحث الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والسبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه.