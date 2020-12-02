أول شهادة صلاحية لـ”الطائرة الكارثة” بعد الحظر

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية أصدرت أول شهادة صلاحية طيران لطائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس، منذ حظرها تحليق هذا الطراز في مارس 2019، في بعد تحطم طائرتين منه، ومقتل 364 شخصاً.

وجاءت شهادة صلاحية طيران لطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، بعد رفع الحظر على تشغيل هذا الطراز في منتصف نوفمبر الماضي.

يذكر أن شهادة صلاحية الطيران تعني السماح للطائرة بالتحليق، وهي تختلف عن شهادة صلاحية الطراز.

وتصدر إدارة الطيران الاتحادية في العادة شهادة صلاحية الطيران للطائرات الجديدة، قبل تسليمها للعميل.

وتحتاج كل طائرة من طائرات مخزون شركة بوينغ الأمريكية من طراز بوينغ 737 ماكس، ويبلغ عددها حوالي 450، إلى شهادات صلاحية طيران قبل تسليمها للعملاء.

ونقلت تقارير عن إدارة الطيران الاتحادية أنها تتوقع توفير العدد الكافي من المفتشين، لتنفيذ جدول بوينغ لتسليم الطائرات إلى العملاء بعد إلغاء الحظر المفروض على استخدامها.