“آل خشيل” يناقش مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ومدى تأثيرها على التوظيف واستقطاب المواهب

ضمن مبادرتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية “بشر” اليوم الأربعاء 2/12/2020، اللقاء الشهري الثاني.

ويستضيف اللقاء، والذي يقام في تمام الساعة الثامنة مساء عن بعد عبر برنامج “زوم”، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العمالية (إساد) الأستاذ عامر بن صالح آل خشيل، وذلك بعنوان “التوظيف واستقطاب الكفاءات”.

وسيناقش اللقاء العديد من المحاور الرئيسية، ومنها: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ومدى تأثيرها على التوظيف واستقطاب المواهب، مصادر الاستقطاب ( داخلي أو خارجي).

بالاضافة لمدى تأثير سمعة المنظمة لجذب واستقطاب الكفاءات، وتمكين المرأة وتواجدها في مختلف الأنشطة في سوق العمل، إضافة إلى استقطاب المواهب لتحقيق رؤية 2030.

وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة، إلى ايجاد بيئة تساعد المختصين وأصحاب القرار في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة في تبادل خبراتهم و التجارب الناجحة لتأخذ أبعادًا فكرية وثقافية، واجتماعية، تسعى تدريجيًّا للتطوير.

ويهدف اللقاء الشهري إلى إلقاء الضوء على الممارسات والاساليب الحديثة في مجال الموارد البشرية بالمملكة ومؤسساتها وكيفية تطويرها وتقويم مسيرتها.

وكانت ” بشر ” قد أطلقت شهر نوفمبر الماضي ملتقى شهري يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات.

ضيف اللقاء الشهري الثاني للجمعية، الأستاذ عامر آل خشيل حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من “جامعة الملك عبدالعزيز”، ودبلوم في المبيعات من كل من “كلية كامبريدج للتدريب” في المملكة المتحدة، و”أكاديمية المبيعات العربية” في السعودية. ولديه خبرة عملية تمتد إلى أكثر من 20 عاماً اكتسبها خلال عمله ضمن قطاعات الاتصالات والنفط والغاز والقوى البشرية.

ويعمل آل خشيل حالياً إلى جانب رئاسة “إساد” نائباً لرئيس المجلس التنسيقي لشركات الاستقدام العاملة تحت مظلة “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، ويشغل عضوية مجلس إدارة كل من “مجلس التوظيف السعودي”، و”شركة طريق النجاح”، و”شركة صلة”.

كما شغل مناصب قيادية مختلفة في شركة الاتصالات السعودية “stc” من عام 1998 حتى 2014 كان آخرها مدير سلسلة الإمداد، وحاز خلال تلك الفترة على جائزة الموظف المثالي لثلاثة أعوام.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن اللقاء و المبادرة عبر حساب الجمعية على تويتر.. @sshrsa