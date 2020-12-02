بتحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية.. قبرص تواجه استفزاز أردوغان

تسعي قبرص لتحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية، في مواجهة لتحركات تركيا الاستفزازية في المتوسط.

وقال وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، إن ممارسات تركيا في المتوسط تصطدم بالاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن أنقرة تلجأ للاستفزاز.

وأضاف بيتريدس، أن بلاده تسعى لتحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية، وتبني أجندة بناءة، لافتًا إلى أن بلاده لا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، لكن أنقرة هي ما قد تضطرهم لذلك، وفق «العربية».

ووصف وزير الدفاع القبرصي ممارسات تركيا في فاروشا بأنها استفزازية وضد القانون الدولي، موضحًا أن بلاده تريد حل المشكلة القبرصية وتركيا تقف ضد ذلك.

كما أكد أن الدول المشاركة في مناورات ميدوزاـ 10 تسعى لاستقرار المنطقة، وقال “مناورات ميدوزاـ 10 تهدف لتعزيز التعاون العسكري في المتوسط. مُتابعًا: نحاول التعاون لإحلال السلام في شرق المتوسط.