تراجع أسعار النفط.. و”برنت” عند47.01 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، متأثرة بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، أو 0.9%، عند 47.01 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 46 سنتا، أو 1%، عند 44.09 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات الصناعة من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقع المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» نحو نصف هذه الكمية.

وجاء التراجع أيضا بعد أن أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرون، في مجموعة تعرف باسم «أوبك+»، المحادثات بشأن سياسة إنتاج النفط العام المقبل إلى يوم الخميس، حسبما ذكرت مصادر.