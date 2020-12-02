بسبب تصريحات “بايدن”.. توقف خسائر الدولار وتراجع اليوان الصيني

سجل سعر الدولار اليوم، استقرار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام ، إذ يقيم المستثمرون احتمالات تطبيق المزيد من التحفيزات المالية في الولايات المتحدة، فيما تمسكت العملات المحفوفة أكثر بالمخاطر بمكاسبها مع تحسن ثقة المستثمرين.

فيما تراجع سعر اليوان الصيني، بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لن يتحرك على الفور لإلغاء اتفاق المرحلة 1 التجاري الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 91.19 مقابل سلة عملات مقتربا من أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل نيسان 2018 والذي بلغه مساء.

واستقر اليورو والدولار النيوزيلندي بعدما قفزا مساء إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام مع انخفاض الدولار على نطاق واسع بفعل تجدد الآمال بشأن لقاح لفيروس كورونا وتحفيزات مالية أمريكية.

وتمسك اليورو ببعض مكاسبه مقابل الدولار بعد أداء قوي مساء حيث سجل أعلى مستوى منذ مايو أيار 2018. وسجل في أحدث تداول له 1.2071 دولار.

وفي المعاملات المحلية سجل اليوان في أحدث تداول له 6.8960 مقابل الدولار. وانخفضت بتكوين بنحو 0.7% إلى 18635 دولار.