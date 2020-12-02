“التعليم” تقر اختبارات الفصل الأول بمدارس تعليم الكبار حضوريا 100%

أقرت وزارة التعليم اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ في مدارس تعليم الكبار حضوريا لجميع المراحل الدراسية، على أن تحتسب درجات الاختبار للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة من 50 درجة والمرحلة الثانوية (نظام المقررات) من 100 درجة مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب تعميم لمدير عام التعليم المستمر – حصلت ” الوئام” على نسخة منه – يتم تشكيل لجان لمتابعة المهام المتعلقة بالاختبارات في مدارس تعليم الكبار (بنين وبنات) على أن يكون تكليفهم من يوم الأحد 21 ربيع ثاني 1442 حتى نهاية دوام يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1442.

وبين التعميم أنه يتم التعامل ماليا وفق ما ورد في الدليل التنظيمي لتعليم الكبار المعتمد بقرار نائب وزير التعليم.الطائف – عبدالله العازمي – الوئام: