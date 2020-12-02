متغيب منذ 3 سنوات.. والد متعب الشيباني: ابني مريض نفسي والسحر وراء اختفائه

ناشد والد المتغيب متعب بن طلال الشيباني، المواطنين وذوي القلوب الرحيمة، المساعدة في البحث عن ابنه.

وقال “الشيباني”، في تصريحات لإحدى البرامج التلفزيونية، إن تفاصيل القصة المثيرة تعود إلى أن متعب تغيب عن منزل أسرته منذ 3 سنوات وما زال مفقودا حتى الآن.

وأضاف والد متعب أن ابنه مريض نفسي، موضحا أنه قبل ذلك المرض كان طبيعيا، حتى تشاجر مع عاملة إندونيسية كانت عندهم وتشاجرت معه وضربها ابنه، وهددته، وبعدها بأسبوع ظهر المرض النفسي.

واستطرد: عرض ابني على مستشفى نفسية وتم علاجه لكنه لم يتحسن، وقال البعض إنه سحر، وطلبت العاملة 50 ألف ريال لحل السحر، وبعد أن أخذته أغلقت الهاتف.

وناشد والد المتغيب متعب، ذوي القلوب الرحيمة، الإبلاغ على الرقم التالي: 0553717157.