“الشورى” يوافق على مشروع نظام “الانضباط الوظيفي”

عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية السادسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.

ووفق مجلس الشورى، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، على مشروع نظام “الانضباط الوظيفي” بالصيغة المرفقة.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع نظام الانضباط الوظيفي؛ بعد تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الإدارة والموارد البشرية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام، وقدمت عليه توصياتها اللازمة.

وطالب المجلس، بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.

وقال إن على المؤسسة تطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.