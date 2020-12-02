بفعل تراجع الدولار وآمال التحفيز.. الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مدعوما بتراجع الدولار، فيما عززت مؤشرات على إحراز تقدم في مناقشات بشأن حزمة تحفيزات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 الإقبال على المعدن النفيس كتحوط ضد التضخم المحتمل.

حث زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الكونجرس على تمرير مشروع إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار تشمل تحفيزات للتخفيف من تداعيات الجائحة، فيما اقترح بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إجراءات مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار.

وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1825.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ 1832.20 دولار للأوقية في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر / تشرين الثاني.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1829.30 دولار للأوقية.

وسجل الذهب أسوأ أداء شهري له في أربعة أعوام في نوفمبر تشرين الثاني بفعل التفاؤل بشأن تعاف اقتصادي يدعمه بدء استخدام لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وأصبحت بريطانيا أول بلد في العالم يوافق اليوم الأربعاء على اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.10 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1009.47 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2402.46 دولار للأوقية.