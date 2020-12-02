“كورونا” يؤجل المعرض الدولي للطيران والفضاء

قرر نادي الطيران السعودي تأجيل إطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء والذي كان مقررا إقامته في مطار الثمامة بالرياض مطلع العام 2021.

جاء ذلك حرصا من النادي على سلامة المشاركين من العارضين والزوار لاسيما بعد عودة ظهور موجات جديدة من جائحة كورونا في عدد من دول العالم بالإضافة الى إجراءات إغلاق الحدود الدولية وخاصة في بعض دول أوروبا والقارة الأمريكية، والتي أثرت سلبيا على قطاع الطيران حول العالم وتأثير ذلك على حركة النقل الجوي والإقتصاد العالمي عموما وعلى قطاع الطيران بشكل خاص.

وعند إعلان النادي اقامة المعرض الذي يحظى باهتمام محلي ودولي كبير تلقى النادي تأكيد المشاركة من خمسمائة عارض محلي وعالمي؛ إلا أن بعض الشركات أبدت رغبتها في الاعتذار عن المشاركة بسبب تفشي الموجة الثانية من حاجة كورونا وصعوبة التنقل بالإضافة إلى التأثير المالي على تلك الشركات.

ويأتي المعرض على خلفية النجاح والإقبال منقطع النظير الذي تحقق في النسخة الأولى التي أقيمت في مطلع عام 2019م والذي حضره أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيه أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية وجرى خلاله توقيع 15 مذكرة تفاهم، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.

ومن المقرر أن يتضاعف حجم المشاركين في النسخة الثانية من المعرض بعد تلقي الكثير من طلبات المشاركة كما ستكشف هذه الدورة عن ثلاث مناطق ومؤتمرات جديدة خلال الفعالية هي الفضاء، الأقمار الصناعية، الطائرات بدون طيار، علم الروبوتات، تدريب الطيران.