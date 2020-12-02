“جدوى”: ارتفاع مبيعات الإسمنت 14% ساعد في تعافي القطاع الخاص

أظهر تقرير شهر ديسمبر الصادر عن شركة جدوى للاستثمار عدد من المؤشرات الاقتصادية لتعافي القطاع الخاص الوطني تدريجياً، مدفوعاً بمواصلة مبيعات قطاع الإسمنت الارتفاع في شهر أكتوبر.

وأوضح التقرير أن ارتفاع مبيعات الإسمنت كان عاملاً داعماً في نمو القطاع الخاص وتعافيه تدريجياً خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ واصلت مبيعات الإسمنت ارتفاعها في أكتوبر بنحو 14% فيما سجل إنتاج الإسمنت ارتفاعاً بنحو 16% مقارنة بشهر أكتوبر من السنة الماضية 2019.

واستعرض التقرير ارتفاع القروض العقارية الجديدة المقدمة من البنوك وشركات التمويل للأفراد خلال أكتوبر بحدود 39% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2019 لتصل إلى 12.1 مليار ريال وهو مستوى يفوق متوسط عقود التمويل السكني خلال الربع الثالث الذي بلغ 11.2 مليار ريال، كما توقع تقرير جدوى استمرار نمو القروض العقارية مدعوماً بالإجراءات والتشريعات الأخيرة حول الضرائب في التعاملات العقارية.

وعلى مستوى التضخم، أشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم الشامل في أكتوبر بنسبة 5.8% على أساس سنوي وبنسبة 0.1% على أساس شهري، متأثراً بالزيادات السنوية المستمرة في أسعار “الأغذية والمشروبات”، وقد ارتفعت الأسعار في جميع الفئات المكونة لمؤشر تكلفة المعيشة على أساس سنوي باستثناء فئة “التعليم” التي تراجعت بنسبة 8.6% على أساس سنوي، وفئة “السكن والمرافق” انخفضت بنسبة 0.7% على أساس سنوي، كما سجلت فئة “إيجارات المساكن” تراجعاً بنسبة 1.5% على أساس سنوي وهو أكبر تراجع لها في 10 أشهر.

وتطرق التقرير إلى ارتفاع عمليات نقاط البيع في أكتوبر بحوالي 34% على أساس سنوي، وبنسبة 1.3% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي من العام الجاري 2020، إذ جاء التراجع الأكبر خلال أكتوبر من نصيب قطاعي “التعليم” و”الفنادق”، بينما سجلت قطاعات “الأغذية والمشروبات”، و”المطاعم والمقاهي” الزيادة الأكبر بين القطاعات مقارنة بالعام الماضي 2019، كما تشير البيانات الأسبوعية إلى تباطؤ عمليات نقاط البيع في نوفمبر.