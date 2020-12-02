زيدان في “خطر حقيقي” ومشاكل ريال مدريد تتعمق

كان استاد كييف الأولمبي شاهدا على آخر مباراة لزين الدين زيدان مع ريال مدريد قبل استقالته في مايو/ آيار 2018 وسط ظروف رائعة وربما يشهد نفس الملعب أيضا بداية النهاية لفترته الثانية بعد الخسارة من شاختار دونيتسك أمس الثلاثاء.

وبدا أن الخسارة 2-صفر تعني خروج ريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة لكن يمكنه ضبط وضعه بالفوز على بروسيا مونشنجلادباخ الأسبوع المقبل ليتأهل لدور 16. وربما لن يكون هذا كافيا لإنقاذ زيدان.

وفاجأ زيدان عالم كرة القدم بالاستقالة من تدريب ريال بعد التتويج باللقب الثالث على التوالي في دوري الأبطال عقب التغلب على ليفربول في العاصمة الأوكرانية قبل عامين لكنه يصر هذه المرة على عدم الاستسلام.

وتشير وسائل اعلام إسبانية إلى أن رئيس مدريد فلورنتينو بيريز قد يتخذ قرارا بشأن المدرب الفرنسي.

وذكرت صحيفة الموندو “زيدان في خطر حقيقي”.

وأضافت “الهزيمة كانت مخجلة لدرجة أنه من الصعب تحديد عدد الأشخاص المسؤولين عنها وزيدان مطالب بإصلاح الأوضاع بسرعة لكنه ربما يعجز عن ذلك في آخر مباراة بالمجموعة وسيكون منصبه تحت التهديد أمام مونشنجلادباخ”.

وقالت صحيفة البآيس “بأقل جهد شاختار العادي جعل ريال مدريد يرتعد”.

وهذه خامس هزيمة لريال مدريد في 11 مباراة ورغم إمكانية تبرير الاخفاق بغياب لاعبين بارزين مثل القائد سيرجيو راموس والظهير الأيمن داني كاربخال وأغلى صفقة للنادي إيدن هازارد فإن مشاكله تبدو أعمق.

وبدا رفائيل فاران الفائز بدوري الأبطال أربع مرات وبكأس العالم مع فرنسا فاقدا للتركيز مجددا في لحظة فارقة وسمح لدينتينيو بافتتاح التسجيل وفي غياب راموس ظهر مجددا بأداء متواضع.

وربما ما يقلق أكثر عجز ريال مدريد عن تشكيل خطورة على المنافس.

ويبقى كريم بنزيمة السلاح الوحيد للفريق وعاد للعب للتو بعد غياب ثلاثة أسابيع بينما لا يبدو ماركو أسينسيو نفس اللاعب بعد أن غاب عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب إصابة قوية بالركبة.

كما يبدو أن قوة زيدان كشخص مؤثر ومرونته في حل المشاكل تراجعت وظهر ذلك خلال الأداء المحبط في الشوط الثاني.

وحقق المدرب لقب دوري الأبطال ثلاث مرات بجانب لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني مرتين خلال أربع سنوات على فترتين لكن صورته ستتضرر اذا لم يتصرف جيدا أمام ثلاث مباريات مقبلة لا تقبل التراخي.

ويحل ريال ضيفا على اشبيلية المتألق يوم السبت بحثا عن أول انتصار في الدوري خلال أربع مباريات قبل المواجهة المصيرية بملعبه ضد مونشنجلادباخ يوم الأربعاء وبعدها يعود البطل للدوري لخوض قمة محلية أمام أتليتيكو مدريد.