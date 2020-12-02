آخر تطورات #كورونا عالميا.. الصحة العالمية تكشف موعد إيقاف تفشي الفيروس

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، إلى دول العالم خلال الربع الأول أو الثاني من العام 2021.

وتوقعت الصحة العالمية عدم التوصل إلى لقاحات كافية لإيقاف فيروس كورونا قبل ما بين 3 إلى 6 اشهر مقبلة.

وتسبب قرار بريطانيا، اليوم الأربعاء، بمنح ترخيص استخدام لقاح فايزر الخاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في حالة من الخلاف داخل دول الاتحاد الأوروبي.