مصادر: أوروبا تفتح ذراعيها لسالم الدوسري

قالت مصادر لـ«الوئام»، إن الموسم الحالي قد يكون الأخير لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري مع فريقه، حيث تزايدت فرص تمثيل قائد المنتخب السعودي أحد الأكبر الأندية في الدوريات الخمس الكبرى عالميا؛ رغم أن المفاوضات لاتزال في مراحلها الأولى.

ويعد الدوسري أحد أبرز نجوم الجيل التاريخي للهلال والذي استطاع مؤخرا من تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ليصطف بجانب دوري الأمير محمد بن سلمان ودوري أبطال آسيا.

يذكر أنه سبق للاعب خوض تجربة أوروبية امتدت لستة أشهر مع فياريال الإسباني في الموسم الرياضي 2017/2018.