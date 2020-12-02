إدارة ترامب تسحب نصف دبلوماسييها من العراق

أكد مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت سحب نحو نصف دبلوماسييها من بغداد قبل ذكرى اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وقال مسؤول أمريكي ومسؤول في وزارة الخارجية، لمجلة بوليتكو الأمريكية اليوم الأربعاء، إن عملية استدعاء الدبلوماسيين ستكون مؤقتًة، لكن بالنظر إلى المسار الحاد للعلاقات الأمريكية الإيرانية في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب، فليس من الواضح متى سيتم استئناف عودة البعثة الدبلوماسية بالكامل مع العراق.