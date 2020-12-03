عاجل.. “التعليم” تعلن حضور الاختبارات النهائية للدراسين بتعليم الكبار عن بعد والمعلمين حضوريا

أكدت الإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بقرارها الصادر مؤخراً بشأن أداء الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441- 1442 هـ للدارسين والدارسات بالتعليم المستمر حضورياً، أن الإختبارات النهائية سوف تكون عن بُعد ولا يوجد حضور للدارسين.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم المستمر، على جميع المعلمين بتجهيز أسئلة الاختبارات النهائية للدارسين إلكترونياً عن طريق منصة مدرستي أو النماذج الالكترونية الأخرى حرصاً على أداء الإختبارات في أوقاتها المحددة مسبقاً من قبل الوزارة وفيما يخص حضور المعلمين مازال الأمر حضورياً ومستمر حتى هذه اللحظة كما دعت الإدارة المعلمين لمتابعة أعمالهم وجميع إجراءات الإختبارات حرصاً على عدم تأثر المسيرة التعليمية لطلاب التعليم المستمر.