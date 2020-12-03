آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات تتجاوز عتبة الـ65 مليونًا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، واصل فيروس كورونا التاجي اجتياحه للعالم بصورةٍ مخيفةٍ، في ظل موجته الثانية الجائحة في مختلف أنحاء العالم، ليكسر حاجز الخمسة وستين مليون إصابة بعدوى “كوفيد-19”.

وشهد العالم، اليوم الخميس 3 ديسمبر، تسجيل 197 ألفًا و84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لإحصائيات موقع «ورلد ميتر»، مما جعل إجمالى حالات الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء العالم يبلغ 65 مليونًا و27 ألفًا و288 حالة إصابة، من بينها مليون و502 ألف و872 حالة وفاة بمرض “كوفيد-19″، بنسبة وفيات بلغت 2.3% تقريبًا.