اختتام معرض “وجود في زمن العزلة” لعبدالعظيم الضامن بحضور الدكتورة منال الرويشد (فيديو)

اختتم اليوم، معرض “وجود في زمن العزلة” للفنان عبدالعظيم الضامن، والمقام بقاعة جسفت للفنون التشكيلية في الرياض.

المعرض الذي كان عنوانه “المحبة والسلام”، وحضره عدد كبير من الفنانين التشكيليين من أصحاب الفن الراقي.

ومن أبرز الحضور الدكتورة منال الرويشد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلة (جسفت)، حيث اطلعت على المعرض وما حوى من لوحات.

وعبر الفنان عبدالعظيم الضامن عن شكره وسعادته بتواجد الدكتورة خلال فترة المعرض، ورحب بالجميع، قائلا: “المعرض محطة من محطات عمر الإنسان ونرسم هذه التجارب والناس تتفاعل معاها بطريقة أو أخرى”، متابعا: “جسفت منارة لكل الفنانين التشكيلين”.

يذكر أن رئيسة الجمعية فنانة تشكيلية قديرة ولها من الخبرات العلمية والعملية ما يميز حضورها الكريم.

وتضمن المعرض برنامجاً طوال أيامه الثلاثة، استعرض فيها التجربة الفنية، قبل أن يختتم المعرض في آخر أيامه بتوقيع كتب الضامن.