شاهد.. ضبط 119 طن حطب محلي معد للبيع على 228 مركبة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من الأمن العام، أكثر من 119.720 طن من الحطب المحلي المعد للبيع على 228 مركبة ومستودعين يقوم ببيعها 94 مواطنا و7 مقيمين ومخالفَين لأنظمة أمن الحدود في مختلف مناطق المملكة.

 

 