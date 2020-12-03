شاهد.. ضبط 119 طن حطب محلي معد للبيع على 228 مركبة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة من الأمن العام، أكثر من 119.720 طن من الحطب المحلي المعد للبيع على 228 مركبة ومستودعين يقوم ببيعها 94 مواطنا و7 مقيمين ومخالفَين لأنظمة أمن الحدود في مختلف مناطق المملكة.

#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي بمساندة من #الأمن_العام تضبط أكثر من 119.720 طن من الحطب المحلي المعد للبيع على 228 مركبة ومستودعين يقوم ببيعها 94 مواطنا و7 مقيمين ومخالفَين لأنظمة أمن الحدود في مختلف مناطق المملكة.@SFES_KSA@security_gov#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/KwWGOBafJ3 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 3, 2020