“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة في المملكة 19/ 4/ 1442 الموافق 4/ 12/ 2020.

وقالت إنه يتوقع استمرارية هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على منطقتي الجوف، الحدود الشمالية كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وشملت التوقعات، أن لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.