اتفاقية تعاون بين الموارد البشرية بالرياض والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى

وقع مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم مذكرة تعاون مشترك مع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بالرياض د. صالح بن عبدالله التميمي في مجال الخدمات اللوجستية والبرامج التدريبية والتوعية والتثقيف .

وتنص الإتفاقية على ان يقدم التجمع الصحي الأول بالرياض الخدمات الصحية والرعاية المنزلية للحالات التي تنطبق عليها الشروط من مستفيدي خدمات فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض خارج دور الإيواء بالإضافة إلى تفعيل البرامج التوعوية والتثقيفية بين الطرفين من خلال اقامة ورش عمل متخصصة للعاملين بمرافق التجمع الصحي الأول بالرياض وتدريب العاملين بمراكز التأهيل وبقية دور الرعاية على الإسعافات الأولية والإنعاش الطبي الرئوي

وُقعت الاتفاقية في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بحضور مساعد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض للتنمية أ. علي القباني ومستشار مدير عام الفرع د. ضيف الله العتيبي وعدد من منسوبي الجهتين .