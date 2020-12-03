الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتقالاتها لذوي الإعاقة وإطلاق سراحهم

دعت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي كافة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والدولية والنظر في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والتحرك بشكل عاجل للحد من تدهور أوضاعهم.

وطالبت الجامعة العربية في بيان أصدره اليوم قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، الضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقالاتها لذوي الإعاقة وإطلاق سراح جميع المعتقلين منهم، والعمل على توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لكل من تسبب الاحتلال بإعاقته، وتوفير الحماية لكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال من خطر الإصابة بالإعاقة سواء كانت إعاقة جسدية نفسية أو حسية.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على، أن الاحتلال لم يوفر الاحتياجات الأساسية للمعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة والاحتياجات الطبية المساعدة، بل قام بوضع العراقيل أمام محاولات إدخال هذه الأجهزة والاحتياجات المساعدة من قبل المؤسسات المختصة والحقوقية والإنسانية، مما يسهم في تفاقم معاناتهم داخل سجون الاحتلال.