البنتاجون: أمريكا مهددة من روسيا والصين

قال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن الصين وروسيا والإرهابيين يمثلون تحديات ينبغي على واشنطن التعامل معها.

وأضاف خلال منتدى افتراضي أن التهديد من الصين كبير، حيث ستحاول بكين في العقود المقبلة موازنة قدرات جيشها مع الجيش الأمريكي.

ولفت إلى أن الصين تنوي بناء جيش قوي يمكنه العمل في الفضاء وعلى الإنترنت وفي الأرض.

يذكر أن تقريرا حديثا للكونغرس الأمريكي كشف أن الجيش الصيني بات يتوسع بسرعة، مشيرا إلى توقعات بنموه بشكل كبير خلال العقد القادم ليكون قادرا على شن حروب في مناطق بعيدة عن حدود بلاده.