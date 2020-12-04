بأمر رابطة الدوري: ممنوع الاحتفالات في المدرجات الإنجليزية

أبلغت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأندية بضرورة ارتداء الجماهير للكمامات عند عودتها لمشاهدة المباريات في الملاعب بأعداد محدودة الأسبوع المقبل، مع تجنب العناق عند الاحتفال بالأهداف.

ويوضح بروتوكول الدوري الممتاز لعودة 2000 متفرج إلى عشرة بين 20 ملعباً، أنه رغم أن الجلوس في الهواء الطلق لا يتطلب ارتداء قناعاً للوجه في المملكة المتحدة لكن سيتعين على الجماهير ارتداء كمامات في الملاعب.

وسيتمكن المتفرجون من نفس المنزل من الجلوس معاً في المدرجات، لكن باقي الجماهير ستنتشر في الملعب بما يتماشى مع خطة التباعد الاجتماعي.

ورغم أنه لم يتم حظر الغناء والهتاف والصراخ رسميا، إلا أنه يتم تشجيع الجماهير على تعديل سلوكهم وتجنب الاتصال فيما بينهم.

وسيتم إرسال لوائح للانضباط وضعها النادي لمشجعيه الذين سيحصلون على تذاكر للمباريات، يتعين عليهم اتباعها مع مراعاة مغادرة الملعب على مراحل دون تزاحم.

ولم يسمح للجماهير بالذهاب إلى ملاعب الدوري الممتاز منذ توقف الموسم في مارس الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19، وأقيمت كافة المباريات منذ ذلك الحين دون جماهير.

وعادت الجماهير إلى بعض مباريات بطولات الدرجات الأدنى الأربعاء وستحضر أيضاً مباراة آرسنال أمام رابيد فيينا في الدوري الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وستكون أول مباراة في الدوري الممتاز تشهد حضور الجماهير التي ستجمع وست هام يونايتد مع مانشستر يونايتد يوم غد السبت قبل أن يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وستشهد قمة لندن أيضاً بين توتنهام هوتسبير وآرسنال يوم الأحد المقبل حضور جماهير.