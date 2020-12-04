بوينغ تنجح في أول صفقة بعد رفع الحظر عن تحليق 737 ماكس

فازت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ بأول عقد لبيع عشرات الطائرات بوينغ 737 ماكس منذ قرار سلطات الطيران في العالم وقف تشغيلها.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شركة الطيران منخفض الكلفة الأيرلندية، ريان أير هولدنغز، طلبت شراء 75 طائرة إضافية من بوينغ 737 ماكس، ذات الممر الواحد، مضيفة أن قيمة الصفقة تبلغ 9.4 مليارات دولار، قبل الخصم.

يذكر أن لريان أير بالفعل طلبية من طائرات بوينغ 737 ماكس تضم 135 طائرة، مع حق شراء عدد آخر ليصل إجمالي الصفقة إلى 200 طائرة أو أكثر.

وأضافت بلومبرغ أن عقد صفقة كبيرة مع شركة طيران عالمية مثل ريان أير، سيعزز الثقة في طائرات بوينغ 737 ماكس بعد انهيار الثقة فيها، بسبب تحطم طائرتين من هذا الطراز في أكتوبر 2018 ومارس 2019، ومقتل 364 شخصاً.

وقررت سلطات الطيران في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي، بإعادة تشغيل طائرات بوينغ737 ماكس بعد علاج المخاوف اعلى السلامة والأمان فيها.