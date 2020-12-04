الذهب بصدد تحقيق مكسب أسبوعي مع تضرر الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع إذ تراجع الدولار بفعل تنامي الآمال في تحفيز أميركي، وقبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر في وقت لاحق اليوم.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1840.75 دولار للأونصة، قبل إغلاق الأسواق الآسيوية. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1844.10 دولار.

وأضاف الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس “الزخم الصعودي (للذهب) قوي لأسباب من بينها ضعف الدولار والأسعار عند أقل من مستواها الحقيقي من الناحية الفنية” مضيفة أن المعدن الأصفر قد يلقى دعما قويا عند ما بين 1800 و1750 دولارا.

لكن يانج حذرت من أنه قد تكون هناك مخاطر بنزول الأسعار إذا تسارع التعافي الاقتصادي وارتفع التضخم متجاوزا المستهدف، مما قد يحفز مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على كبح تحفيزه النقدي وهو ما قد يعزز الدولار.

والدولار في طريقه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني، مما يقلص سعر الذهب لحائزي العملات الأخرى.

واكتسبت خطة مساعدات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا بقيمة 908 مليارات دولار وتحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة زخما في الكونغرس الأميركي أمس الخميس إذ أبدى مشرعون محافظون تأييدهم.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم أيضا بعد أن خفضت فايزر هدفها لتوزيع لقاحها المضاد لكوفيد-19.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاتين 0.8% إلى 1037.67 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 1.7% إلى 2340.32 دولار.

وانخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.03 دولار للأونصة، لكنها تتجه صوب الارتفاع 5.8% في الأسبوع.