التعليم: نقل من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه لـ”معلم متقدم” قبل هذا التاريخ

أكدت وزارة التعليم نقل أي معلم حصل على درجة الماجستير والدكتوراه عن طريق الايفاد أو الابتعاثات في تاريخ ١٩/٤/١٤٤١ إلى “معلم متقدم”.

ووفق تعميم صادر أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنميةالاجتماعية لإدارة رأس المال البشري بخطابه المشار إليه بأن الأمر منظم بالفقرة (د) من المادة ( ۳ ) من لائحة الوظائف

التعليمية التي تنص على ما يلي: ( ينقل إلى رتبة معلم متقدم من حصل على مؤهل الماجستير أوالدكتوراه عن طريق الايفاد أو الابتعاث قبل تاریخ ١٩-٤-١٤٤١ إذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس أو الخامس أو الرابع) وعليه مراجعة ادارة الموارد البشرية لرفع طلبه.

أما من حصل على المؤهل بعد هذا التاريخ فإن التدرج في اللائحة التعليمية الجديدة

مبني على الأداء وإمضاء سنوات الخبرة المطلوبة والحصول على الرخصة المهنية.