إعتقالات ورفض تجنيس.. أردوغان ينقلب على تنظيم الإخوان الإرهابي

اعتقلت السلطات التركية 23 عنصراً من تنظيم الإخوان الإرهابي المقيمين على أراضيها، ورفضت منح الجنسية لنحو 50 آخرين من عناصر وقيادات الإخوان.

وبحسب مصادر قناة “العربية” احتجزت السلطات التركية الإخواني بعد أن كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لهم، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، ما أدى إلى توتر العلاقات بين قيادات التنظيم الإرهابي وممثلي الحكومة التركية.

وكشفت المصادر أن العناصر الإخوانية كانوا يتواصلون مع منظمات وجهات إغاثية تابعة للتنظيم الدولي في بعض الدول الأوروبية، ودول أخرى لا تفضل تركيا التعامل معها، ما أزعج السلطات في أنقرة.

وقالت المصادر إن عدداً من هؤلاء رتبوا لتسفير وتدريب بعض شباب الجماعة في ماليزيا وجورجيا على “استراتيجية خرطوم الأباطيل”، وهي إحدى وسائل أو أساليب الحرب النفسية.

وكشفت الحكومة التركية قنوات اتصال ومفتوحة من أراضيها بين هؤلاء وجهات نافذة وفاعلة في إيران، بمباركة قيادة إخوانية كبيرة في لندن.