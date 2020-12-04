الثانية خلال أسبوع.. البرلمان العربي يدين مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في الحديدة

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، أمس الخميس، باستهدافها مجمع تجاري جنوب مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، والذي أسفر عن مقتل عدداً من عمال المجمع وجرح آخرين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية هذه الجريمة الإرهابية بعد ثلاثة أيام فقط من ارتكابها مجزرة دموية أخرى في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال، تعكس تحديها السافر واستخفافها الشديد بكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، ووضع حد للانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية واستهدافها الدائم للمدنيين وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم، وهو ما يعكس إصرار الميليشيا الإنقلابية على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسياً، ويؤكد استمرارها في تنفيذ أجندة النظام الإيراني التخريبية التي تهدف إلى نشر العنف الدمار والفوضى في المنطقة العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للشعب اليمني الشقيق ولأسر الضحايا في شهداء هذه المجزرة الإرهابية، متمنياً الشفاء العاجل لكافة المصابين، ومؤكداً تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع الجمهورية اليمنية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابيةالتي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.