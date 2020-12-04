نائب وزير الخارجية الكويتي: توصلنا إلى اتفاق نهائي لطي الخلاف الخليجي

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي لطي الخلاف الخليجي، لافتًا إلى أن الكويت عملت على حل هذا الخلاف منذ نشوبه.

وأضاف أن جهود كبيرة ومتواصلة تمت من جميع أطراف الخلاف الخليجي لحل الأزمة، موضحًا أن اتفاق حل الخلاف الخليجي ستتبعه خطوات لبناء الثقة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ساهمت بشكل كبير في حل الخلاف الخليجي.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد في وقت سابق اليوم الجمعة، أن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية في إطار جهود المصالحة الخليجية.

وقال إن كافة الأطراف أكدوا حرصهم على الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن بين الجميع ومصالح شعوب المنطقة.