آخر تطورات #كورونا عالميا.. العراق يسجل 26 حالة وفاة و1855 إصابة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجیل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 560622 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 26 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات بسبب الفيروس في العراق 12387 حالة بعد تسجيل 26 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء الى 489772 حالة بعد تسجيل 1909 حالة شفاء اليوم ايضا.