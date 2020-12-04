الصحة العالمية: اللقاحات لا تعني الوصول لصفر إصابات بكورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن “اللقاحات” لا تعني الوصول لصفر إصابات بكورونا.

ووجهت، اليوم، دعوة إلى كل الدول المنتجة للقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وقالت الصحة العالمية في تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن هناك خطوطا عريضة لـ4 مجالات رئيسية يحتاج العالم أن تنفذها الدول المنتجة للقاحات “كورونا”، والتي يمكنها إنهاء جائحة “كوفيد 19″، وبناء عالم ما بعد الجائحة.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن أبرز تلك المجالات هي ضرورة الاستثمار في لقاحات “كوفيد 19” لإنهاء الجائحة.