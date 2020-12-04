الشباب يستعيد فابيو مارتينيز

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، البرتغالي فابيو مارتينيز، بات متاحاً للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

وأعطى الجهاز الطبي منح البرتغالي بيدرو كايشينيا، المدير الفني للفريق، الضوء الأخضر للاستعانة بخدمات مارتينيز في التدريبات الجماعية قبل مواجهة القادسية المقررة مساء الأحد، في الجولة 7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

وكان مارتينيز تعرض لإصابة في عضلة الحوض منعته من المشاركة مع فريقه خلال الجولات الماضية في الدوري.

من ناحية أخرى، وقعت إدارة نادي الشباب عقدي رعاية جديدة مع شركة “نصف مليون” لتأجير السيارات، كراع رسمي للفريق الأول في البطولة العربية، ومع مستشفى السعودي الألماني ليصبح راعياً رسمياً للفريق الأول، وذلك استمراراً لسلسلة من عقود الرعاية التي تبرمها إدارة النادي.