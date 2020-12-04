مفاجأة.. سياسة أردوغان تكلف تركيا 440.9 مليار دولار!

احتلت تركيا المرتبة السادسة عالميا ضمن الدول صاحبة أعلى دين خارجي، وفق ما كشف تقرير البنك الدولي الصادر الأسبوع الماضي. ويبلغ حجم دين تركيا الخارجي لعام 2020 نحو 440.9 مليار دولار.

كما احتلت تركيا المرتبة الثانية عالميا ضمن الدول صاحبة أعلى ديون، وفق نسبة الدين الخارجي للدخل القومي.

وأوضح التقرير أن نسبة احتياطي البنوك المركزية في 120 دولة مقارنة مع ديونها الخارجية بلغت 72 في المئة، غير أن هذه النسبة بلغت في تركيا 18 في المئة ما يعكس تراجع تركيا عن المتوسط العام بنحو كبير.

وجاءت تركيا ضمن الدول العشر الأولى عالميا من حيث الدين الخارجي المرتفع، واحتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة الدين الخارجي للدخل القومي بنسبة بلغت 59 في المئة. واحتلت الأرجنتين المرتبة الأولى بنسبة بلغت 65 في المئة.

وفيما يخص نسبة الدين الخارجي من إجمالي الديون، كانت نسبة الدين الخارجي من نسبة إجمالي ديون تركيا قد بلغت 24 في المئة العام الماضي، غير أن هذا العام سيشهد تجاوز تركيا لمعدلات العام السابق.