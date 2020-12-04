فيتش: خام برنت قد ينخفض ​​إلى 45 دولارًا في 2021 على الرغم من أخبار اللقاحات الإيجابية

قالت وكالة التصنيف الائتماني Fitch هذا الأسبوع إنها تتوقع انخفاض أسعار برنت إلى 45 دولارًا للبرميل في عام 2021 – على الرغم من وجود أخبار جيدة على صعيد اللقاحات.

هذا ما يقرب من 9% أقل مما توقعه استطلاع Refinitiv Eikon، مع كون 50 دولارًا هي التوقعات الأكثر شيوعًا، وفقًا لمسح شمل 36 محللاً.

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يكون المعيار الدولي عند 46.59 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط عندما أعلن عدد قليل من شركات الأدوية، بما في ذلك شركة Pfizer-BioNTech و Moderna ، عن معدلات كفاءة عالية تجاوزت 90% الشهر الماضي.

ومع ذلك، قال محللوا وكالة فيتيش إن اللقاحات “ربما لن يكون لها تأثير كبير” على الطلب على النفط حتى النصف الثاني من عام 2021.

“مع ضعف الطلب ومحاولة أوبك إدارة الإمدادات … لتجنب فوائض أو عجز كبير في السوق، نتوقع أن تكون الأسعار عند 45 دولارا العام المقبل”.

أبرمت أوبك وحلفاؤها يوم الخميس اتفاقا لزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من يناير كانون الثاني – أقل بكثير من الاتفاق الأصلي في أبريل نيسان لزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وبذلك يرتفع خفض الإنتاج إلى 7.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 2021.

ارتفع كلا الخامين القياسيين للنفط يوم الجمعة، مع صعود برنت 2.01% إلى 49.69 دولارًا ، وصعد غرب تكساس الوسيط 2.02% ليتداول عند 46.56 دولارًا.