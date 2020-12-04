النصر يطلب جلسة فورية لـ«محكمة كاس» بشأن أزمة #برسبوليس

طلب نادي النصر من محكمة التحكيم الرياضية، عقد جلسة فورية لبحث شكواه ضد نادي برسبوليس الإيراني، بحسب مصادر.

‏ويرفض الفريق القانوني لنادي برسبوليس ويعارض الجلسة الفورية بمحكمة الكاس، في الوقت الذي يتبقى 15 يوما فقط على نهائي البطولة.

وسقط النصر، بضربات الجزاء (3-5) أمام بيرسبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، والتي استضافتها الدوحة، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبعد المباراة، قدم النصر، شكوى ضد بيرسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار “فيفا”، بمنع النادي من التعاقدات.

ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكوى النصر، ليقرر مجلس إدارة صفوان السويكت، تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف، والتي رفضته أيضًا.

وفي آخر خطواته القضائية، أعلن نادي النصر، تصعيد القضية بشكل رسمي، إلى المحكمة الرياضية “كاس”، للحصول على حقه، وضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وينتظر بيرسبوليس في المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا هذا الشهر، الفريق المتأهل من مباريات “شرق آسيا”.