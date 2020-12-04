عاجل.. أمير الكويت يعرب عن سعادته للاتفاق حول حل الخلاف بين الأشقاء والحرص على التضامن الخليجي

أعرب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء والذي أكدت من خلاله كافة الأطراف حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي.

وقال: “نستذكر بالتقدير الجهود الخيرة والبناءة لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف وأرسى قواعد الاتفاق لتبقى جهود سموه في أعماق وجداننا وفي صفحات تاريخنا”.

وتابع: “نتوجه بالتهنئة والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير أبنائنا وتحقيق تطلعاتهم وإلى كافة الأصدقاء في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت والذي كان محل تقدير من جانبنا”.

وتوجه بالشكر والتقدير للرئيس دونالد ترامب على جهوده الداعمة والتي تعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.