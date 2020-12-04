الدفاع تدعو الخريجين للتقدم لشغل 154 وظيفة إدارية

دعت وزارة الدفاع الخريجين للتقدم لشغل 154 وظيفة إدارية.

وجاء في بيان لـ وزارة الدفاع ما يلي:

إلحاقًا للإعلان السابق بتاريخ 11/ 4/ 1442هـ تدعو وزارة الدفاع الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (154) وظيفة شاغرة، حيث إن فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة 21/ 4/ 1442هـ- 30/ 4/ 1442هـ.

ويبدأ التقديم الساعة التاسعة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 21/ 4/ 1442هـ، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم الثلاثاء الموافق 30/ 4/ 1442هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.