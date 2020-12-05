“الفيفا” يوافق على إجازة أمومة للاعبات كرة القدم

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، إن اللاعبات المحترفات سيحصلن على إجازة أمومة طبقاً للوائح جديدة صدق عليها مجلس “فيفا”.

وبموجب هذه اللوائح ستحصل اللاعبة على إجازة أمومة لمدة 14 أسبوعاً وسيكون النادي الذي تلعب له ملزماً بإعادة تأهيلها بعد ذلك وتقديم الدعم الطبي المناسب.

وقال إنفانتينو للصحافيين: “إذا كنا جادين في تعزيز كرة القدم للسيدات فعلينا الاهتمام بكل الجوانب، اللاعبات في حاجة إلى الاستقرار في حياتهن المهنية وإذا حصلن على إجازة أمومة لا يجب أن يشغلن أنفسهن بما سيحدث بعد العودة للمنافسات”.

وسيتم دمج القواعد الجديدة في لوائح “فيفا” الخاصة بشؤون اللاعبين وستطبق في جميع أنحاء العالم.