سجلت 1.9 تريليون ريال: ودائع مصارف المملكة عند مستوى تاريخي للمرة الأولى

سجلت الودائع المصرفية في السعودية مستوى تاريخيا في أكتوبر الماضى باقترابها من 1.9 ترليون ريال.

وقفز إجمالي الودائع استنادا لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، بنسبة 10.88% بنهاية شهر أكتوبر وبزيادة تعادل 186.34 مليار ريال عن نهاية الشهر المماثل من عام 2019.

وعلى أساس شهري، ارتفعت بنحو 1% وبما يعادل 18.73 مليار ريال خلال أكتوبرعن الشهر السابق والبالغة خلاله 1.881 تريليون ريال.

وشهد شهر مارس 2020 تخطي الودائع في القطاع المصرفي حاجز 1.8 تريليون ريال لأول مرة ، وخلال أكتوبرجاء ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي مع عودة الودائع تحت الطلب لتسجيل 1.232 تريليون ريال.

وبالمثل، ارتفعت قيمة الودائع الزمنية والادخارية 5.3% بنهاية أكتوبرعلى أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 23.63 مليار ريال؛ لتبلغ 467.58 مليار ريال ووصل إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.749 تريليون ريال بنهاية أكتوبرمقارنة مع قيمته ا لبالغة 1.509 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.

ووصلت نسبة الائتمان المصرفي إلى 92.07% بالنسبة لإجمالي الودائع بنهاية أكتوبر 2020.