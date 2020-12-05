شاهد بالصور: انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع بمركز التنمية الاجتماعية بالطائف

دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف الاستاذ بدر الجعيد فعاليات يوم التطوع السعودي العالمي 2020 تحت شعار وطن عطاء بحضور رؤساء الجمعيات ولجان التنمية الاجتماعية.

ودشن العديد من الفعاليات والمبادرات التطوعية التي أقامتها الجهات الغير ربحيه

بالاضافة إلى تكريم الجهات المشاركة والجهات الحاصلة على جوائز التميز لهذا العام.

وأكد بدر الجعيد أن الجهات الغير ربحية تسعى -من خلال تفعيل اليوم العالمي للتطوع- إلى تعظيم مساهمة أفراد المجتمع في صناعة التنمية، من خلال إشراكهم في الاعمال التطوعية، وتحقيق مستهدف رؤية 2030.

وأضاف الجعيد أن العمل التطوعي يُعد أبرز مظاهر التقدم والازدهار في المجتمعات، وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – لم تغفل ذلك التوجه الإنساني النبيل، فكان حاضراً في مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ للوصول بأعداد المتطوعين من قرابة ١١ ألف متطوع ومتطوعة إلى مليون متطوع ومتطوعة.