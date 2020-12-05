بايدن يعلن أمنيات حفل التنصيب: “يضمن السلامة” و”مراسم مختصرة”

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجمعة أنه يتوقع أن يتخذ حفل تنصيبه شكلاً افتراضيًّا إلى حدّ كبير، أي من دون التجمّعات التي عادةً ما تضمّ في واشنطن آلاف الأشخاص، وذلك في محاولة لضمان “سلامة” الجميع بمواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال “سنتّبع ما يقوله العِلم وتوصيات الخبراء حول كيفية الحفاظ على سلامة الناس” ، في وقت تُسجّل الولايات المتحدة ارقاما قياسية بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف “لذلك من المستبعد أن يكون لدينا مليون شخص” في متنزه المول. وأضاف “أظن أنه لن يكون هناك على الأرجح حفل تنصيب ضخما في جادة بنسلفانيا”. وأوضح “أعتقد أنه سيكون هناك مراسم على المنصة لكن لا أعلم كيف سيتم الأمر”.

والرؤساء في الماضي الحديث كانوا يؤدون القسم خلال مراسم تقام في مساحات خارجية في مبنى الكابيتول الأميركي أمام أسلافهم. لكن الرئيس دونالد ترامب رفض تأكيد حضوره الفعالية ويواصل رفضه الإقرار بخسارة الانتخابات.

وبايدن البالغ 78 عاما سيؤدي اليمين ليصبح الرئيس ال46 للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير 2021.

وقال بايدن إنه يتوقع أن يكون حفل التنصيب “شيئا أقرب إلى مؤتمر (الحزب الديموقراطي) منه إلى حفل التنصيب المعتاد”.

ومؤتمر الديموقراطيين عقد في غالبيته افتراضيا بسبب جائحة كوفيد-19.

ورأى بايدن أن “الناس يريدون أن يحتفلوا (…) أن يكونوا قادرين على القول إننا سلمنا المقاليد، ونمضي قدما، الديموقراطية تعمل”.

وقال إنه متأكد من أمر واحد موضحا “في خطاب تنصيبي سأطلب من الناس الالتزام بوضع الكمامات لمئة يوم”.