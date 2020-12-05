عمان: مسؤول أمريكي طرح تصنيف “الحوثي” إرهابية

كشف وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، السبت، أن مسؤولا أمريكيا طرح تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البوسعيدي خلال الجلسة الثانية لحوار المنامة، بعنوان “أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي”.

وردا على سؤال من مشاركين حول تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية لتصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية، قال البوسعيدي، إن “مسؤولا أمريكيا طرح تصنيف المليشيا جماعة إرهابية خلال محادثات في سلطنة عمان”، دون تفاصيل أكثر.

وشدد الوزير على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، للتوصل لاتفاق لوضع حد للنزاع في البلد الذي أنهكه انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية منذ سنوات.