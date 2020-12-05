إيران: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة.. و321 وفاة

سجلت إيران 12,151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و321 حالة وفاة خلال يوم واحد.

وتواصل إيران تسجيل إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت أمس 13,341 حالة و347 حالة وفاة، لتتخطى أعداد الإصابات 2 مليون حالة، فيما تعد وفياتها بالفيروس الأكثر تضررا في الشرق الأوسط.

وكانت إيران فرضت قيودا أكثر صرامة لوقف موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية وقيود على السفر.

سجلت إيران 12,151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و321 حالة وفاة خلال يوم واحد، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وتواصل إيران تسجيل إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت أمس 13,341 حالة و347 حالة وفاة، لتتخطى أعداد الإصابات 2 مليون حالة، فيما تعد وفياتها بالفيروس الأكثر تضررا في الشرق الأوسط.

وكانت إيران فرضت قيودا أكثر صرامة لوقف موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية وقيود على السفر.