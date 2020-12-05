للأسبوع الخامس علي التوالي.. أسعار النفط تواصل الإرتفاع

ربحت اسعار النفط،للأسبوع الخامس على التوالي، إذ ارتفع برنت 1.7% وزاد الخام الأمريكي 1.9%.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1%، الجمعة، لتظل عند ما يقل قليلا فحسب عن مستوى الخمسين دولارا للبرميل إذ طغت توقعات بحزمة تحفيز اقتصادي أمريكية واحتمالات بشأن لقاح لفيروس كورونا على زيادة في الإمدادات وتنام في عدد حالات الوفاة بكوفيد-19.

وجرت تسوية برنت على زيادة 54 سنتا، بما يعادل 1.11%، إلى 49.25 دولار للبرميل. وخلال الجلسة، بلغ العقد أعلى مستوياته منذ أوائل مارس/آذار عند 49.92 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا إلى 46.26 دولار للبرميل بعد ملامسة مرتفع عند 46.68 دولار للبرميل.