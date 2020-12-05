تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 24 بنحو 221.72 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، متأثرة بمخاوف الهبوط العالمي بسبب سحب معظم المستثمرين أموالهم من الذهب.

وتجاوزت أسعار الذهب مكاسب تقدر بنحو 3% منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1840.75 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة صباح الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1844.10 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 221.72 ريال (59.11 دولار)، مقابل 221.95 ريال (59.17 دولار) أمس الجمعة. أما سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في المملكة) فسجل نحو 194.01 ريال (51.72 دولار)، مقابل 194.20 ريال (51.77 دولار) عند إغلاق تعاملات الجمعة.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند مستوى 166.29 ريال (44.33 دولار)، مقابل 166.46 ريال (44.38 دولار) في ختام تعاملات الجمعة.