لتقديم مشورة القضايا الصحية.. الصحة العالمية تطلق “مجلس شباب المنظمة”

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إطلاق “مجلس الشباب لمنظمة الصحة العالمية”، والذي سيقدم المشورة بشأن القضايا الصحية والإنمائية الرئيسية التي تؤثر على الشباب.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية: “لقد أثرت الجائحة على اليافعين وخاصة صحتهم العقلية. وسيعمل مجلس الشباب كمنصة لتصميم واحتضان مبادرات جديدة وللحفاظ على مبادرات مشاركة الشباب الهادفة الحالية لمنظمة الصحة وتوسيعها”.

وأضاف: سيعمل المجلس مع المنظمات التي تتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا الصحية التي تؤثر على الشباب اليوم “الشباب ليسوا مجرد المستقبل، إنهم الحاضر ويجب أن نسمع أصواتهم وتجربتهم لبناء عالم ما بعد الجائحة معا”.